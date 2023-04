Das trifft für mich nicht zu. Die Aufgabe als Bürgermeister in Ottersweier ist spannend, herausfordernd und bietet viel Gestaltungspotenzial auch in der Zukunft. Ich bin in keinster Weise amtsmüde, sondern habe Lust am Gestalten und die Erfahrung zur Lösung schwieriger Zukunftsaufgaben. Das treibt mich an.