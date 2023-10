Zeitplan noch ungewiss

Wasserversorgung in Ottersweier: Zentraler Wasserspeicher am Aspichhof geplant

Die Suche für die zukünftige Wasserversorgung in Ottersweier ist abgeschlossen. Der Zweckverband will zwei veraltete Hochbehälter ausmustern. Dafür soll ein zentraler Wasserspeicher am Aspichhof entstehen.