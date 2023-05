„Dorfheizung“ in Ottersweier-Unzuhurst soll 2027 in Betrieb gehen

Der Gemeinderat in Ottersweier hat die Konditionen für die Nahwärme-Versorgung in Unzhurst festgelegt.

Die zweite Jahreshälfte wird zur Nagelprobe: Gelingt es der Gemeinde Ottersweier, die Bürger davon zu überzeugen, ihre betagten Ölheizungen zugunsten einer geplanten Nahwärme-Versorgung aufzugeben? Das kommunale Großprojekt, Gegenstand umfänglicher technischer, betriebswirtschaftlicher und kaufmännischer Berechnungen, hat inzwischen einen Namen: „Dorfheizung Unzhurst“.

Infoveranstaltung für Hauseigentümer aus Unzhurst am 24. Mai

Die „Dorfheizung“ umfasst das Quartier zwischen der Hornisgrindestraße, Zeller Straße und dem Roßstapfengraben. Am 24. Mai, 19 Uhr, können sich die Hauseigentümer in der Sport- und Festhalle aus erster Hand informieren und Einzelberatungstermine mit der Energieagentur Mittelbaden vereinbaren.

Im Vorfeld beschloss der Gemeinderat am Montagabend einstimmig die technische Ausrichtung der Anlage. Außerdem legte er die Konditionen für die Hausanschlüsse und die Tarifgestaltung fest. „Seit einem Jahr beschäftigen wir uns intensiv mit dem komplexen Thema“, erklärte Bürgermeister Jürgen Pfetzer (CDU). Unter anderem hatte das Gremium eine Lehrfahrt nach Loßburg unternommen.

Spätestens Mitte 2025 sollen die Bauarbeiten beginnen, kündigte Jessica Hodapp von der Verwaltung an. Vorgesehen ist eine kombinierte Wärmeerzeugung – mit einer Grundwasser-Wärmepumpe zur Grundversorgung (300 Kilowatt Leistung) und einem Pellet-Kessel zur Spitzenlastabdeckung (500 bis 600 kW) des hohen Wärmebedarfs im Winter.

Als Alternative komme auch eine Holzhackschnitzel-Heizung in Betracht. Inklusive Leitungsbau bezifferte Rechnungsamtsleiter Alexander Kern die Gesamtinvestition mit 4,5 Millionen Euro, für die ein 40-prozentiger Zuschuss aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) beantragt werde.

120 Hauseigentümer können Chance für einen Umstieg nutzen

Etwa 120 Hauseigentümer können die zeitlich begrenzte Chance für einen Umstieg nutzen, die Akquise soll bis Jahresende laufen. Eine Ausbauquote von 70 Prozent innerhalb des Quartiers vorausgesetzt, käme der Anschluss eines Ein- und Zweifamilienhauses (bis 15 kW Wärmebedarf) auf einmalig etwa 9.800 Euro – inklusive zehn Meter Leitungsverlegung im Außenbereich und fünf Meter innerhalb des Gebäudes.

Der Wärmebezug ist mit einem Jahresgrundpreis von 1.071 Euro und einem Arbeitspreis von 14,5 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Der Gemeinderat befürwortete zudem die Regelung, ab Oktober 2027 (spätester Betriebsbeginn) eine Mindestabnahmemenge zur Bedingung zu machen. „Im Kostenvergleich zu Ölheizungen oder Wärmepumpen können wir uns sehr gut sehen lassen“, zeigte Kern auf. Wer eine maximal 20 Jahre alte Zentralheizung besitzt, erhält zudem finanzielle Anreize für einen Wechsel.

Die „Dorfheizung“, ein künftiger öffentlich-rechtlicher Betriebszweig der Gemeindewerke, wird in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro IBS Schuler (Bietigheim-Bissingen) entwickelt. Der Energiebedarf der Wärmepumpe soll mit Öko-Strom aus dem Netz und zu 40 Prozent mit Eigenstrom aus einer Freiflächen-Photovoltaikanlage hinter der Halle gestillt werden. Die Heizzentrale soll in nächster Nähe ihren Platz finden. Drei Förderbrunnen werden die Wärmepumpe speisen, wobei das Grundwasser im Fermanox-Verfahren nach dem Wärmeentzug in den Boden zurückgeführt wird. Zudem ist ein Wärmepuffer mit 100 Kubikmeter Speichervolumen vorgesehen.

Arnold Meißner (CDU) äußerte nach der Präsentation Bedenken gegenüber der technischen Funktionalität des Projekts. Er stimmte aber letztlich zu, nachdem Pfetzer die von ihm vorgeschlagenen Alternativen als nicht praktikabel verworfen hatte. Frank Metzinger (FWG) war überzeugt: „Die Konzeption ist eine runde Sache.“ Nico Paulus (Grüne) zeigte sich zuversichtlich ob der Resonanz: „Wir werden mit guten Argumenten eine gute Anschlussquote erzielen.“ Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) liebäugelte bereits mit einer möglichen Ausweitung der „Dorfheizung“ weit über das Quartier hinaus.