„Über Linus Maier könnte man ganze Bücher seines ehrenamtlichen Wirkens schreiben“, erklärte Ottersweiers Bürgermeister Jürgen Pfetzer (CDU). Allein die Zusammenfassung der Highlights reichte für eine längere Laudatio, gehalten am Mittwochabend im Gemeindezentrum Ottersweier.

Mit lang anhaltendem Applaus würdigten die etwa 100 geladenen Gäste die Verleihung der Landesehrennadel an einen Menschen, der sich seit Jahrzehnten stark im Dorf engagiert. Pfetzer betonte: „Er ist ein Prototyp für diese hohe Auszeichnung.“

Das Auftaktlied „Heute hier, morgen da“ von Hannes Wader ergab Sinn: heute die Narrenzunft Leimewängscht, morgen der Tennisclub, übermorgen die Brauerei-Manufaktur. „Linus Maier ist bei allen drei Vereinen Ideengeber und Motor“, sagte Pfetzer.

Und dann ist da noch der ebenso tatkräftige Einsatz für das Partnerschaftskomitee Westerlo/Krauschwitz und die neue Senioren-Initiative „60plus“. Nicht zu vergessen: Maiers langjährige Tätigkeit im Gemeinderat, seit 2009 als CDU-Fraktionsvorsitzender und ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter.

Du gibst deine Zeit und stellst sie in den Dienst der Allgemeinheit. Jürgen Pfetzer

Bürgermeister

„Du gibst deine Zeit und stellst sie in den Dienst der Allgemeinheit“, sagte der Laudator an die Adresse des Geehrten. Ohne ein solches Bürgerengagement würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren.

„Wir brauchen Menschen, die Initiativen ergreifen und neuen Ideen Bahn brechen. Die sehen, was Not tut, und beherzt zupacken. Die sich um die Belange anderer kümmern.“ Um Dankeschön zu sagen, so Pfetzer, habe er Linus Maier für die Verleihung der Landesehrennadel vorgeschlagen.

Zur Projektion eines launigen Bilderquerschnitts charakterisierte er ihn je nach Motiv als „Menschenfänger“, „Motivator“ oder „Feierbiest“. Maier selbst setzte noch einen drauf, indem er sich mit Selbstironie als „Vereinsmeier“, „Dorfpatriot“ oder entschuldigend als „Huddelmaier“ bezeichnete: „Geduld ist keine Tugend von mir.“

Gleichwohl lautet sein Anspruch, „gute und gewissenhafte Arbeit zu leisten. Egal, ob in den Vereinen oder in der Kommunalpolitik.“ Das Ehrenamt ist ihm förmlich in die Wiege gelegt worden, seien doch schon seine Eltern mehrfach engagiert gewesen.

Linus Maier widmet die Auszeichnung allen Gleichgesinnten

Die „wunderbare Auszeichnung“ durch den Ministerpräsidenten, die Maier gerührt entgegennahm, widmete er allen Gleichgesinnten, die ihn über Jahrzehnte begleitet haben. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit sei es wichtig, eine Heimat zu haben: „Das Gefühl, Halt zu finden und Zusammenhalt zu spüren.“ Dies mache Ottersweier so liebens- und lebenswert.

Maier dankte seiner Familie, die ihm Rückhalt, Freiraum und Hilfestellung gebe. „Ohne verständnisvolle Partnerin wären alle diese Ehrenämter nicht möglich“, sagte Bürgermeister Jürgen Pfetzer und überreichte Karin Maier einen Blumenstrauß.

Es war ihr Neffe Stefan Gutenkunst, der die Feierstunde zusammen mit Philipp Unmüßig kurzweilig umrahmte. Mit Reinhard Meys „Über den Wolken“ leitete das Gitarrenduo „Philipp & Goodart“ zum Stehempfang über.