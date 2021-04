Einbruch in Hofladen-Automaten in Ottersweier

Am frühen Samstagmorgen hat ein Mann in einen Hofladen-Automaten in Ottersweier eingebrochen. Laut Polizei wollte er das Geld im Automaten stehlen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben am frühen Samstagmorgen einen Mann festgenommen, der sich an einem Verkaufsautomaten in einem Hofladen in Ottersweier zu schaffen gemacht hatte. Der Täter wollte laut Informationen der Polizei das Geld im Automaten stehlen.

Zuvor beobachtete ein Nachbar die Tat und rief die Polizei. Diese durchsuchte auch die Wohnung des Mannes, der anschließend wieder freigelassen wurde.

Laut Polizei erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen versuchten besonders schweren Diebstahls.