Fahrer kommen in Ottersweier mit Schrecken davon

Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Hubstraße in Ottersweier mit einem in Richtung Ortsmitte herannahenden Fahrer zusammengestoßen. Die Polizei teilte mit, dass der 72-jährige Mann aus einem Grundstück in die Hubstraße einfuhr und in Richtung Neusatz einbog.

Beide Fahrer erlitten keine Verletzungen. Ein Sachschaden von 5.000 Euro entstand.