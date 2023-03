Frank Tschany kandidiert auch bei der Bürgermeisterwahl in Ottersweier

Für die Bürgermeisterwahl in Ottersweier gibt es einen zweiten Kandidaten. Erfahrungen in der Kommunalverwaltung hat er nicht, umso mehr aber in Wahlen.

Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Ottersweier, hat ein Herausforderer von Amtsinhaber Jürgen Pfetzer seinen Hut in den Ring geworfen. Es handelt sich um Frank Tschany aus Bühl. Für den 50-jährigen verheirateten Vater einer Tochter ist es der mittlerweile neunte Anlauf, ein Rathaus zu erobern. In der Region hatte er bereits in Lauf und Rheinmünster kandidiert.

Aktuell steht er auch auf dem Stimmzettel für den zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Sasbach, die an diesem Sonntag stattfindet. Am Freitagmorgen habe er seine Unterlagen in Ottersweier eingereicht. Lange habe er sich überlegt, ob er diesen Schritt gehen solle. Denn obwohl Tschany bereits in acht Kommunen kandidiert hat, wird die Wahl in Ottersweier eine Premiere für ihn: Zum ersten Mal tritt er gegen einen Amtsinhaber an.

„Da sich dort niemand gemeldet hat, habe ich mich entschieden, in Ottersweier zu kandidieren“, sagte Tschany auf Anfrage der Redaktion. Es sei eine schwierige Aufgabe, zumal Jürgen Pfetzer sicherlich gute Arbeit geleistet habe. Aber Pfetzer sei eben auch schon 24 Jahre im Amt, „und vielleicht meint mancher, 24 Jahre seien genug“.

Bewerbungsfrist endet am Montag

Tschany ist seit etwa 16 Jahren in der Hausmeisterbranche selbstständig, außerdem arbeitet er als Zeitungszusteller. Die Schule habe er nach einem familiären Schicksalsschlag für mehrere Jahre unterbrochen, später aber die Mittlere Reife nachgeholt, berichtete er schon bei einer früheren Kandidatur. Zwar habe er keine Ausbildung gemacht, diesen Abschluss habe er aber unbedingt schaffen wollen. „Ursprünglich wollte ich Polizist werden, hatte dann aber schon die damalige Altersgrenze überschritten“, sagt Tschany.

Wie viele Bewerberinnen und Bewerber am Ende auf dem Ottersweierer Stimmzettel stehen werden, entscheidet sich in der kommenden Woche. Am Montag um 18 Uhr endet die Bewerbungsfrist. Die Wahl findet dann am Sonntag, 30. April, statt.