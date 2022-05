Güterstraße in Ottersweier nach Brand gesperrt

Ein Brand ist am Mittwochnachmittag in einer Firma in der Güterstraße in Ottersweier ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache waren zunächst noch unklar.

Zu einem Brand ist es am Mittwochnachmittag in einem Betrieb in Ottersweier gekommen. Kurz vor 15 Uhr ist in der Lackierkabine einer Firma in der Güterstraße ein Feuer ausgebrochen, gab die Polizei bekannt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Etwa eine halbe Stunde später konnte der Brand gelöscht werden. Die Güterstraße blieb für den Verkehr vorerst gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Ottersweier, Bühl und Unzhurst waren an den Löscharbeiten beteiligt. Der entstandene Sachschaden sowie die Brandursache waren nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar.