Hofflohmarkt-Aktion in Ottersweier hat nach der ersten Auflage noch Luft nach oben

Das ganze Dorf ein einziger Flohmarkt – eine tolle Idee. Doch auch wenn 70 Teilnehmer für eine Erstauflage in Ottersweier eine bemerkenswerte Resonanz sind, klaffen zwischen den Höfen mit Trödelware ziemliche Lücken.

„Viel los gewesen ist noch nicht“, sagt Cornelia Koppermann, die inmitten üppig beladener Tische mit Geschirr, Möbeln, Spielen, Stofftieren und Bildern steht. Allerdings sei ja auch noch Zeit. Sie war eine von 70 Anlaufstellen beim ersten großen Hofflohmarkt, den der Bürgerarbeitskreis „Energie und Umwelt“ in Ottersweier organisiert hat.

Mit Luftballons, Schildern oder einfach einigen Teilen aus dem eigenen Sortiment weisen viele der Verkäufer auf ihren Hof hin, um die Besucher anzulocken. Auch die Koppermanns haben Zettel mit dem Wort „Flohmarkt“ und einem Pfeil darauf aufgehängt.

„Man ist so schlecht an den Wegeplan rangekommen“, findet Cornelia Koppemann. Und gerade Ältere seien mit dem QR-Code auch nicht sonderlich gut zurechtgekommen.

Doch die Koppermanns wissen sich zu helfen: „Wir haben jetzt einen großen Plan auf ein Brett genagelt.“ Sie hoffen, dass nun mehr Leute kommen. In der ersten Stunde der Aktion waren es lediglich vier Interessenten.

Organisator Hermann Metzinger ist offen für Kritik

Wesentlich mehr los ist da bei Stefan Klehenz und Rafael Suhm. In ihrem Hof direkt an der Hauptstraße brummt das Geschäft. „Als wir um 9 Uhr angefangen haben, aufzubauen, kamen schon die ersten Kunden“, freut sich Suhm. „Ich komme auch jetzt kaum hinterher.“

Vor allem alte Bücher, Möbel, Öfen und Werkzeug türmen sich in dem idyllischen Hof – „Erbstücke“ vom Vorbesitzer, wie Schwiegervater Stefan Klehenz erzählt. Sie hoffen, auf diese Art ein wenig Platz im Schuppen zu schaffen und den Stücken ein zweites oder drittes Leben zu geben. „Das ist doch das Schöne“, sagt Suhm. „Was man selbst nicht braucht, will jemand anders haben.“

Genau das war auch die Idee, die hinter der Aktion steckt, freut sich Organisator Hermann Metzinger. Sachen, die sonst auf Speichern, in Kellern oder eben in Schuppen in Vergessenheit geraten, wieder der Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Statt alles neu zu kaufen mehr Nachhaltigkeit. „Jeder von uns hat doch einen Raum, der quasi nur als Lager für Bücher oder anderes dient.“

Während der Aktion am Samstag radelt Metzinger ständig die teilnehmenden Höfe ab, um Feedback einzuholen. Auch wenn der Zuspruch für den ortsumspannenden Flohmarkt „überraschend groß“ war, weiß er, dass noch nicht alles optimal ist. „Wir haben beispielsweise den Nord-Pfeil auf der Karte vergessen“, sagt er gleichermaßen kopfschüttelnd wie amüsiert.

Gerade steht er am Stand von Norbert Riedle und seinen Enkelinnen Chiara und Sienna in der Europastraße. Für Riedle war sofort klar, dass er mitmachen will, als er von der Aktion gehört hat. „Wenn sowas angeboten wird, muss man das auch unterstützen.“

Wie es denn so laufe, will Metzinger wissen. Eher mittelprächtig, antwortet Riedle. „Es ist halt ein bissel zerstreut. Wenn die ganze Straße dabei wäre, wär’ das sicher anders.“

Eine Kritik, die Metzinger durchaus gerne hört. „Genau das ist unser Ziel“, erklärt er Riedle. „Wir wollen im ganzen Ort in Steinwurfweite Höfe dabei haben.“ Dabei sei völlig klar, das der ein oder andere wegen der eher abgelegenen Lage vielleicht nicht mehr mitmache. „Dafür werden aber andere dazukommen“, ist er überzeugt.

Ob es schon im Herbst oder doch erst im nächsten Frühjahr soweit ist, müsse er erst mit dem Orga-Team abstimmen. Immerhin stecke in der Aktion auch viel Arbeit.

Ein wenig mit ihrer Lage hadern auch Miriam Frietsch, Veronika Bernhardt und Lara Burgert. Sie haben zu dritt einen „Gemeinschaftshof“ in einem Abzweig der Hauptstraße. „Man hat hier als Verkäufer gar keinen Überblick, wie viel los ist“, sagt Frietsch. Grundsätzlich findet sie die Idee aber super. „Es muss ja nicht alles auf dem Müll landen.“

Ganz anders sieht es bei Kurt Langer und seiner Familie in der Hubstraße aus. Hier herrscht reges Treiben. Früher ist Langer begeisterter Flohmarktverkäufer gewesen, jetzt geht es körperlich nicht mehr.

„Seitdem haben wir schon zwei Privatflohmärkte gemacht“, erzählt der Schwiegersohn. Der Senior steht derweil stolz inmitten seiner Waren und grinst: „Ich bin sehr zufrieden.“

Das gilt auch für Freundinnen Ute und Helga. Sie sind extra aus Lichtenau und Unzhurst gekommen, um ein wenig zu stöbern. „Eigentlich haben wir ja alles“, sagen die beiden lachend. Aber wenn ihnen was Hübsches über den Weg laufe, dann würden sie zuschlagen.

Das Ganze sei jedenfalls durchaus nachahmenswert: „Man lernt den Ort richtig gut kennen.“