Neues Gesetz: Bühl könnte Hundseck abreißen lassen, will aber nicht

Jürgen Pfetzer (CDU) spricht von einer „Lex Hundseck“. Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier setzt große Hoffnungen in den neuen Absatz 2 des Paragrafen 65 der Landesbauordnung (LBO), der den Abbruch von im Verfall begriffenen baulichen Anlagen regelt. Er drängt auf den Abriss der Hundseck-Ruine.

Pfetzer begrüßt diese Novellierung der LBO aus dem Jahr 2019 ausdrücklich. Die wurde in der Rechtswissenschaft bereits intensiv diskutiert. „Politiker aus Mittelbaden waren an der Lex Hundseck maßgeblich beteiligt“, berichtet Pfetzer.

Bereits vor einigen Jahren habe er in dieser Sache mit dem Rastatter Beigeordneten Arne Pfirrmann (Freie Wähler) und der damaligen Landtagsabgeordneten und heutigen Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder (CDU) Gespräche geführt. „Ich war in Sachen Hundseck mit meinem Latein am Ende“, berichtet Pfetzer. Jetzt schöpft er neue Hoffnung.