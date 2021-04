Kundgebung mit Maskenpflicht

Corona-Demonstration Ottersweier: Atmosphäre blieb bis zuletzt angespannt

Eine angespannte Atmosphäre herrschte am Sonntag bei der Demonstration von Gegnern der Corona-Politik in Ottersweier. Kurzfristig wurde eine Maskenpflicht erlassen. Die Gegenkundgebung fand in Form einer Mahnwache statt.