Neuer Platz vor der Ottersweierer Wallfahrtskirche feierlich eingeweiht

Die Zeit, die Zeit: Bei der Übergabe des neuen Platzes vor der Ottersweierer Wallfahrtskirche hat sie die Hauptrolle gespielt. Der letzte Glockenton zur Mittagszeit war gerade verklungen, als Bürgermeister Jürgen Pfetzer einen großen historischen Maßstab setzte: „Maria Linden hat jetzt wieder etwas, was es über Jahrhunderte nicht mehr hatte, nämlich einen Kirchplatz.“

Deutlich kürzer, aber doch vergleichsweise lang hat es gedauert, bis das Projekt abgeschlossen war. Pfetzer blickte bei der ans Klosterhoffest angebundenen Feier 14 Jahre zurück. 2009 hätten die Planungen begonnen. Möglich gemacht hätten es die Kreisel-Pläne für die einst 13 Ampeln zählende Kreuzung am nördlichen Ottersweierer Ortseingang.

Aus dem Rechteck einen Kreis zu machen, war ein ordentlicher Zeitfresser. Vor fast 20 Jahren hatte die Diskussion darüber begonnen, 2013 hatte der Landkreis den Umbau grundsätzlich gebilligt. Seit 2016 fährt es sich hier rund.

Seit 2016 geht es bei Maria Linden rund

Indem sie einen fünften Anschlussast durchsetzte, habe die Gemeinde den Weg für die Platzgestaltung geebnet. Dass ein repräsentativer Vorplatz, wie ihn eigentlich jede Wallfahrtskirche habe, entstanden sei, führte Pfetzer auf die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kirche und auch der Arbeit aller am Bau beteiligten Firmen zurück.

Das „geordnete Chaos“ der vergangenen Wochen habe sich rechtzeitig entwirrt. Manche Zeitgenossen seien skeptisch gewesen, sie hätten die Arbeiter nicht gesehen und gesagt, es gehe nicht voran. Das hatte indes einen einfachen Grund: Der Großteil der Arbeiten spielte sich im Untergrund ab. Pfetzer sprach von einem Gewusel an Leitungen, das Tag für Tag neue Entscheidungen erforderlich gemacht habe. In diesem Bereich habe auch die älteste Wasserleitung des Orts gelegen: Sie hatte 100 Jahre auf dem Zeitkonto.

Ottersweier sicherte sich Zuschuss vom Land

Etwa 1,4 Millionen Euro kosteten die Arbeiten inklusive der beiden Parkplätze mit rund 100 Stellplätzen. Fast eine halbe Million sicherte sich die Gemeinde an Zuschüssen vom Land. Pfetzer erhofft sich für dieses Geld einen Platz der Begegnung.

Pater Markus, der Wallfahrtsrektor von Maria Linden, teilte diesen Wunsch. „Ich hoffe, es gelingt uns, den Platz zu beleben und die Menschen zu animieren, miteinander in Kontakt zu treten“, sagte er. Ein Ort, an dem Freundschaften geknüpft werden, möge entstehen.

Es sei immer eine Freude, sonntags nach der Messe rauszugehen und noch Menschen zu treffen. Der Pater vom Orden der Brüder vom Gemeinsamen Leben berichtete, dass die Madonna der Straße aktuell noch renoviert und für Juni/Juli zurück erwartet werde. Am Nachmittag des Maifeiertags wurde beim Klosterhoffest des bei der Umgestaltung des Platzes ebenfalls stark engagierten Freundeskreises Maria Linden mit Manfred Regenold an der Spitze bereits eine neue Josefsstatue enthüllt.

Als Vertreter der beteiligten Firmen dankten Peter Kirsamer vom Hügelsheimer Planungsbüro Wald und Combe sowie Thomas Welle von der gleichnamigen Bühler Bauunternehmung für die gute Zusammenarbeit. Dass es relativ lange gedauert habe, begründete Peter Kirsamer mit der Vielzahl von Beteiligten schon bei der Planung. Das Ergebnis sei toll geworden, freute sich Welle und wünschte viel Spaß mit dem neuen Platz.

Raum für die Kunst

Raum räumte der Gemeinderat auch der Kunst ein. Manfred Emmenegger-Kanzler, der seit 25 Jahren in Ottersweier lebt und arbeitet, erläuterte seine Vasen-Skulptur. Es ist das dritte Kunstwerk aus seinem Atelier, das in der Ottersweierer Öffentlichkeit zu sehen ist. Als gelernter Keramiker habe er auf seiner Töpferscheibe viele Vasen gefertigt. Später sei er den Schritt zu den Skulpturen gegangen.

Wie sich der Prozess des Töpferns in eine Skulptur übertragen lasse, habe er sich oft gefragt. Bei Maria Linden sah die Lösung so aus: Die Energielinien des Töpferns flossen in die verdrehten Stäbe der Vase. „Die Kunst bildet nicht nur die Welt ab, sie wirft auch eine neuen Blick auf die Welt“, sagte Emmenegger-Kanzler. Jetzt, da er die Skulptur in die Welt entlassen habe, hoffe er darauf, dass sie in Ottersweier ankomme – vielleicht ist auch das nur eine Frage der Zeit.