Ottersweier: 20-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein BMW-Fahrer ist am Dienstagabend von einer Straße in Ottersweier abgekommen und hat ein bepflanztes Grundstück beschädigt.

Ein Verkehrsunfall in der Straße Haft in Ottersweier hat am späten Dienstagabend zu einem Sachschaden von über 10.000 Euro geführt. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 20-jähriger BWM-Fahrer gegen 23.35 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve der L86A nach rechts von der Straße ab.

Dabei beschädigte der Fahrer ein bepflanztes Grundstück. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Schnelltest ergab einen Wert von etwas mehr als 0,5 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und behielt den Führerschein des 20-Jährigen ein. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.