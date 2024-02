Fast 1,5 Promille: Mann baut in Ottersweier Unfall beim Ausparken

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Ottersweier mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Anschließend führte die Polizei einen Alkoholtest durch.

Ein 47-Jähriger ist am Donnerstagmittag in Ottersweier beim Ausparken mit einem ebenfalls ausparkenden Auto zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann gegen 13:30 Uhr in der Dürer-Straße das andere Fahrzeug übersehen haben.

Geruch macht Autofahrer verdächtig

Während der Unfallaufnahme habe der 47-Jährige dann deutlich nach Alkohol gerochen. Deshalb führte die Polizei laut der Mitteilung einen Alkoholtest durch. Dieser habe einen Wert von fast 1,5 Promille angezeigt.

Der durch den Zusammenprall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro. Gegen den Unfallverursacher läuft nun ein Strafverfahren.