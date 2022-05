Ottersweier wird im Mai zu einem großen Flohmarkt

Die Ökoregion Ottersweier plant für den 21. Mai eine Premiere: Von 10 bis 15 Uhr soll es an diesem Samstag Hof-Flohmärkte geben.

Der Plural hat volle Berechtigung: Es wird nicht die eine zentrale Veranstaltung stattfinden, im Ortsgebiet Ottersweier werden vielmehr viele einzelne Flohmärkte über die Bühne oder besser die Höfe gehen.

Den Veranstaltern liegen bereits 20 Anmeldungen vor, berichtet ihr Sprecher Hermann Metzinger. Die Ökoregion ist ein vor Jahresfrist gebildeter Zusammenschluss von Privatleuten, der dem Bürgerarbeitskreis „Energie und Umwelt“ der Gemeinde angeschlossen ist.

„Die Idee der Hof-Flohmärkte steht für gelebte Nachhaltigkeit“, sagt Metzinger. Gebrauchsgegenstände sollen eine zweite Chcance erhalten. Vieles werde in der heutigen Wegwerfgesellschaft relativ schnell entsorgt, obwohl es noch tadellos funktioniere. Nun sei das Konsumverhalten jedem einzelnen überlassen, „aber was passiert mit den Geräten?“, fragt Metzinger. Hier setze die Idee der Hof-Flohmärkte an. Es sei besser, die alten Lieblingsstücke zu verkaufen oder zu verschenken, als sie wegzuwerfen.

Für Kinderkleider gebe es beispielsweise längst Second-Hand-Märkte. Bei den Hof-Flohmärkten in Ottersweier solle das Angebot bewusst viel breiter ausfallen. Haushaltswaren, Trödel, was auch immer einem neuen Besitzer noch gute Dienste leisten könnte, dürfe präsentiert werden, sagt Metzinger.

Ottersweierer Flohmarkt könnte nächstes Jahr wiederholt werden

Wer einen Flohmarkt veranstalte, dem entstünden keine Kosten, es seien lediglich einige Auflagen zu beachten. So dürften keine Getränke verkauft werden und der Flohmarkt weder Gehweg noch Straße blockieren. Die Waren können verkauft oder auch verschenkt werden.

Wer sich anmeldet, erklärt sich damit einverstanden, dass die Adresse im Tourenplan genannt wird; dieser wird eine Woche vor der Veranstaltung veröffentlicht. Jeder Teilnehmer erhält ein Schild mit dem Logo der Ökoregion, das Besuchern am Tag der Veranstaltung signalisiert, dass hier ein Flohmarkt stattfindet. „Wenn das Konzept funktioniert, wird die Veranstaltung im kommenden Jahr wiederholt“, kündigt Metzinger an.