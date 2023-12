Schock und leichte Verletzungen nach einem Autounfall in Ottersweier

Nach einem Zusammenstoß am Montag, gegen 21.30 Uhr in Ottersweier erlitt der 33-jährige Unfallverursacher einen Schock und der 73-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin des anderen Pkws wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher hat den anderen Pkw übersehen

Der 33-jährige Autofahrer ist von Achern kommend in die Walzfeldstraße eingebogen. Dabei hat er den Pkw des 73-jährigen Autofahrers übersehen, der von Bühl Richtung Achern unterwegs war. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß.

Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.