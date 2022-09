Arbeiten in Lindenstraße fast beendet

Otterweierer Fruchtsaftkelterei Seifermann leidet unter zwei Baustellen

Baustelle auf Kirch- und Parkplatz, dazu in der Lindenstraße: Ausgerechnet in der Hochsaison der Apfelannahme kommen Anlieferer nur sehr schwer zur Fruchtsaftkelterei Seifermann in Ottersweier.