Keine Zwischenfälle

Querdenker-Demo in Ottersweier verläuft friedlich

Rund 200 Menschen haben am Sonntagabend an der zweiten Querdenker-Demo in Ottersweier teilgenommen. Eine Gegendemo fand derweil vor der Pfarrkirche St. Johannes statt. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich.