Edles Gewürz

Safran aus Ottersweier: Ilona und Hermann Metzinger fahren reiche Ernte ein

Seit vier Jahren bauen Ilona und Hermann Metzinger in Ottersweier Safran an. Nun ziehen sie Bilanz der diesjährigen Ernte - und verraten, was man mit Safran noch anstellen kann, außer ihn als Gewürz in Soßen zu geben.