Der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald legt sein Mandat nieder. Der Grund: Er wird zum 1. Dezember Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co. KG. Darüber hat der Ottersweierer Landespolitiker am Dienstag in einem per E-Mail verschickten Brief informiert. Wald folgt damit auf Otto Wulferding, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Finanzen seit der Ausbildung berufliches Thema

Nachdem er mehrfach auf diese Position angesprochen worden sei, so Wald, „war für mich klar, dass die Position des Geschäftsführers eine sehr spannende und reizvolle neue Herausforderung ist“. Das Thema Finanzen begleite ihn seit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann.

Als Abgeordneter seien die Finanz- und Haushaltspolitik sein Steckenpferd gewesen. Daher kenne er die besondere Rolle der Spielbanken in Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart „und die große fiskalische Bedeutung als Landesunternehmen nur zu gut“.

Tobias Wald vertritt seit 2011 den Wahlkreis Baden-Baden/Bühl. Beim ersten Mal gewann er das Direktmandat, 2016 und 2021 zog er jeweils per Zweitmandat in das Landesparlament ein. Jetzt rückt Cornelia von Loga nach, die bei der vergangenen Wahl als Zweitkandidatin angetreten war.

Sie arbeitete zuletzt als Pressereferentin im Abgeordnetenbüro von Tobias Wald und hatte, bevor sie 2019 in den Baden-Badener Gemeinderat gewählt wurde, für zehn Monate die CDU-Fraktionsgeschäftsstelle im Gemeinderat der Kurstadt geleitet.