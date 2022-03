Unfall unter Alkoholeinfluss beim Einparken in Ottersweier verursacht

Ein 63-Jähriger fährt beim Einparken unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein gegen ein anderes Fahrzeug in Ottersweier.

Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte ein 63-Jähriger mit seinem Fahrzeug am Dienstag auf einem Parkplatz in der Hägenichstraße ein anderes Fahrzeug.

Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten des Polizeireviers Bühl bei der Unfallaufnahme keinen gültigen Führerschein bei dem 63-Jährigen finden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von circa 1,65 Promille und eine Blutentnahme wurde anschließend durchgeführt. Bei dem Kontakt der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.050 Euro.