Vermisster Demenzkranker wird in Ottersweier erfolgreich wiedergefunden

Ein demenzkranker Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Bühl ist nach mehrstündiger Suchaktion am Donnerstagabend wieder aufgefunden worden. Der 84-Jährige hatte sich zu Fuß nach Ottersweier aufgemacht.

Mitarbeitende einer Bühler Pflegeeinrichtung haben am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr einen 84-jährigen Bewohner vermisst gemeldet. Das Personal der Einrichtung in der Innenstadt hatte den an Demenz erkrankten Senior gegen 20 Uhr noch mit Medikamenten versorgt, teilte die Polizei mit.

Umgehend leiteten die Einsatzkräfte gemeinsam mit Angehörigen des Mannes eine große Suchaktion ein, zunächst ohne Erfolg. Die Hundeführerstaffel und ein Polizeihubschrauber wurden hinzugezogen. Als die Pflegenden ein Lichtbild des 84-Jährigen zeigten, erkannte einer der Polizisten den Mann wieder.

Suche wird auf Ottersweier ausgeweitet

Der Beamte erinnerte sich daran, den Mann zu Fuß auf einem Weg in Richtung Ottersweier gesehen zu haben. Daraufhin wurde der Suchradius vergrößert und gezielt in der Gemeinde gesucht.

Gegen 0.30 Uhr meldete eine Streife der Polizeihundeführer nach etwa mehrstündiger Suche Erfolg. Durch das offenstehende Friedhofstor aufmerksam geworden, überprüften diese den Friedhof Hub und konnten den Vermissten dort auffinden.

Der Mann war bis auf leichte körperliche Verletzungen unversehrt und wurde nach einer ärztlichen Untersuchung wieder in die Pflegeeinrichtung gebracht.