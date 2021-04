Zeugen in Ottersweier gesucht nach Einbruch in Wohnung

Zwei unbekannte Männer sind am Donnerstagvormittag in ein Anwesen in Ottersweier eingebrochen und haben dabei Bargeld gestohlen. Als die Hausbesitzer zurückkamen, flüchteten die Täter.

Das Polizeipräsidium Offenburg sucht zwei Männer, die am Donnerstagvormittag in ein Anwesen in der Straße „Im Tanzbühl“ in Ottersweier eingebrochen sind. Laut Angaben der Beamten alarmierte eine aufmerksame Nachbarin gegen 11.45 Uhr die Leitstelle wegen des Einbruchs.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die beiden Täter bei dem Einbruch ein Fenster aufgehebelt, mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen. Als die Eigentümer des Hauses zurückkehrten, standen sie den beiden Einbrechern gegenüber, woraufhin diese flüchteten. Beide Tatverdächtigen trugen zum Zeitpunkt des Einbruchs Sturmhauben.

Beschreibung der Verdächtigen Person 1: etwa 180 Zentimeter groß, ungefähr 50 Jahre alt, kräftige Statur, Glatze, Jeans oder schwarze Hose

Person 2: etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, ungefähr 50 Jahre alt, dunkle Haare, blaues oder schwarzes Shirt

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 in Verbindung zu setzen.