Auf der A5 bei Ottersweier hat sich in der Nacht auf Montag ein tödlicher Unfall mit einem Falschfahrer ereignet. Dabei wurden zwei Menschen getötet und sieben Personen mitunter schwer verletzt.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg am Montag mitteilte, war gegen 0.30 Uhr ein Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern gemeldet worden.

In Höhe Ottersweier kam es daraufhin in Fahrtrichtung Basel zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinbus. Dabei starben zwei Menschen, sieben Personen wurden zum Teil schwer verletzt. In welchem Fahrzeug der Falschfahrer gesessen hat, ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt noch den genauen Hergang des Unfalls.

Die A5 in Fahrtrichtung Basel ist derzeit gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Bühl aus. Derzeit staut sich der Verkehr auf zwei Kilometern. Die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg empfiehlt die Umleitung U26.

Der Unfall weckt Erinnerungen an einen Unfall im vergangenen September auf der A8 bei Pforzheim. Damals stieß ein Falschfahrer nachts mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Drei Menschen starben.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 7.00 Uhr]