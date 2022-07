Emotionen: Wenn Amalia Braun am Sonntag, 14. August, zum letzten Mal die Eingangstür der „Traube“ hinter sich zuschließt, werden ihre Augen, wie sie sich selbst einschätzt, „lachen und weinen“ zugleich. Ihr Ehemann Dieter geht den Abschied scheinbar emotionsloser an: „Es ist genug. Jetzt reicht es auch mal.“ Tochter Manuela (43) sieht die Familie etwas näher am Wasser gebaut: „Wir werden in den letzten Tagen vermutlich noch viel weinen.“

Wurzeln: Zu verdanken haben sie die Tränen im Nachhinein auch dem Bühler Projektentwickler Sepp Meister. Er setzte in Bühl architektonische Akzente. Mit der Konversion des französischen Militärkrankenhauses auf der Schlosshöhe, der ersten Flächensanierung in der Johannespassage und weiteren anspruchsvollen Revitalisierungsmaßnahmen und Kernsanierungen wie dem Wagnerschen Haus an der Ecke Haupt-/Grabenstraße, dem Schüttekeller im Hänferdorf, dem Gerberviertel in der Wiedigstraße, der „Alten Post“ in der Eisenbahnstraße als neuem Domizil für den Verein Pallium – und eben der „Taube“ in Kappelwindeck.“ Das Pächterehepaar suchte Meister höchstpersönlich aus, hielt deren Namen beharrlich geheim.

Ruhestand: Nun also kann sich das Pächter-Paar aufs Altenteil in seinem Eigenheim zurückziehen. Die beiden wollen die neue Freizeit nutzen, um abzuschalten und die Akkus aufzuladen – bei einem Urlaub an der italienischen Adria, an die es sie seit mittlerweile 35 Jahren zieht. Sie tun dies mit gutem Gewissen, weil mit Nico Skoko bereits ein Nachfolgepächter feststeht. Er wird in der „Traube“ ab Mitte September deutsch-kroatische Küche anbieten.

Rückkehr: Das Rentnerpaar Braun wird vermutlich zeitnah in der „Traube“ aufkreuzen. Und Küchenmeister Dieter wird genau hinschauen, ob sein Leib- und Magengericht noch auf der Karte steht: Sauerbraten mit selbst geschabten Spätzle.