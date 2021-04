Pächterpaar verabschiedet sich nach 13 Jahren von der Yburg in Bühl

Der Abschied fällt offensichtlich schwer. „Es gab zwar viel Stress, aber auch so viele einzigartige Augenblicke, dass wir die Zeit hier oben nie vergessen werden. Es ist einfach so – wenn Sie hier oben sind, da werden Sie früher oder später zu einem Teil der Burg“, bekennt Sandra Leukel mit einem Ausdruck in den Augen, der verrät, dass Wehmut beim Abschied als langjährige Pächterin mitschwingt.

Ein letztes Mal werden Hocker auf der kleinen Aussichts-Terrasse aufgestellt. Dann kommen all die schönen und auch schrecklichen Dinge zur Sprache, die sich während dieser unvergesslichen 13 Jahre hoch über dem Rebland ereignet haben.

Der Stress begann Anfang März 2008: „Das war hier alles total abgenutzt und total muffig. Wir haben bis auf die Sitzbänke alles rausgeworfen“, beschreibt der gebürtige Westfale Christoph Wegehaupt den Kraftakt vor dem Start. Zwei Monate Umbau, dann war es soweit: „Nur durch die Hilfe von Freunden und mit einem blauen Finger standen wir schon am 1. Mai für die ersten Gäste völlig fertig bereit“, erinnert sich Leukelt.