Pater Andreas Fritsch feiert in Bühl sein Priesterjubiläum - und trägt eine Botschaft weiter

Eigentlich soll Andreas Fritsch jetzt Fragen beantworten. Doch lachend eröffnet er das Gespräch selbst mit einer Frage: „Na, den Fußball schon verkraftet?“.

Schnell aber geht es von der vermeintlich schönsten Nebensache der Welt zur Hauptsache in seinem Leben: Am Sonntag feiert er beim Bühler Patroziniumsgottesdienst um 10.30 Uhr sein 25-jähriges Priesterjubiläum.

Eine leichte österreichische Sprachfärbung ist zu erkennen, wenn Fritsch von seinem Weg zur Geistlichen Familie „Das Werk“ in Vorarlberg spricht, von den Jahren in Jerusalem und der künftigen Aufgabe in Donauwörth, wo er ab September gemeinsam mit einem Mitbruder die Seelsorge an der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz und die pfarrliche Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft Kaisheim übernehmen wird.