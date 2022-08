Das Bühler Hochsprung-Meeting zeigte sich bei der 25. und letzten Auflage in typischer Manier. Deutsche Athleten spielten bei den Entscheidungen keine Rolle, dafür glänzte eine Weltmeisterin und ein in Bühl bereits bekannter Mexikaner.

Auf das Bühler Publikum war wieder Verlass. „Ihr seid Weltklasse“, rief Athletenmanager und Moderator Uli Geis den rund 500 Zuschauern zu. Fast keinen davon hielt es am Ende eines spannenden Hochsprung-Meetings mehr auf dem Sitz.

Es war schon dunkel geworden im Ludwig-Jahn-Stadion, als sich der bereits mit übersprungenen 2,27 Meter als Sieger feststehende Mexikaner Edgar Rivera am Stadionrekord (2,32) versuchte. Doch diese Pointe blieb der 25. und letzten Auflage versagt, auf die zuvor zwölf Sprünge über 2,30 Meter in der Bühler Historie folgte kein weiterer.

Neben neun Männern gingen bei der letzten Auflage auch sieben Frauen auf Höhenjagd. Bei Eleanore Patterson weckte der Trip nach Bühl dabei einige Erinnerungen an die Heimat. „Es fühlt sich an wie zu Hause“, sagte die Weltmeisterin aus Australien und verglich ihren Wohnort Leongatha 130 Kilometer südöstlich von Melbourne mit dem badischen Städtchen am Fuße des Schwarzwalds.

Jungfleisch bedauert Aus des Bühler Meetings

Kurz zuvor hatte die 26-Jährige der Frauen-Konkurrenz in Bühl ihren Stempel aufgedrückt. Mit ihrer Siegerhöhe von 1,95 Meter lag sie zwar sieben Zentimeter unter ihrem WM-Coup von Eugene (USA) vor wenigen Wochen, zufrieden war sie damit dennoch. Sie habe den Wettkampf genossen, die Anlaufbahn sei wirklich schnell gewesen.

Mit diesem Schwung geht es für Patterson am 2. September weiter zur Diamond League in Brüssel, wo sie die nötigen Punkte für einen weiteren Auftritt in Zürich sammeln möchte. Für das deutsche Ass Marie-Laurence Jungfleisch ist die Saison hingegen beendet – nach Rang vier (1,88 Meter) in Bühl, wo die 31-Jährige zur Stammbesetzung zählte.

Seit sie im Jahr 2008 das damals erste Jugendspringen gewann, ist die Athletin vom VfB Stuttgart stets in die Zwetschgenstadt gereist – immer unterstützt von der in Freiburg lebenden Familie. „Die Luft ist ein bisschen raus nach EM und WM, aber es hat Spaß gemacht“, sagte Jungfleisch, die das Aus für das Bühler Meeting bedauert.

Prominente Gäste auf der Tribüne

Zum Abschied waren prominente Gäste gekommen, allen voran Marlies Göhr aus Jena. Als DDR-Athletin hatte sie einst 23 Medaillen bei Olympischen Spielen, Europa- sowie Weltmeisterschaften geholt und als erste Frau die 100 Meter schneller als elf Sekunden bewältigt.

Ebenfalls anwesend: Die Olympia-Hochspringerinnen von 1972 Renate Gärtner und Ellen Mundinger. Und von Dietmar Mögenburg richtete Moderator Geis Grüße aus.

Wie fast immer hatten die Organisatoren wieder Wetterglück. Trotz bedrohlich dunkler Wolken und Donnergrollen blieb es trocken. In der Pause zwischen den beiden Wettbewerben dankte Meetingdirektor Wolfgang Lorenz dem früheren Bühler Oberbürgermeister Hans Striebel und dem amtierenden Hubert Schnurr, die das stets hochkarätig besetzte Meeting maßgeblich gefördert hatten.