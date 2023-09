Ein Pedelec-Fahrer wurde am Donnerstagmittag in Bühl nach einer Kollision mit dem geparkten Anhängereck eines Lastwagengespanns schwer verletzt. Der 67-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die genauen Umstände des Unfalls in der Erlenstraße werden jetzt von der Polizei ermittelt. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch ein Notarzt, Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Bühl im Einsatz.

Unfallzeugen wenden sich an die Polizei

Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-460 mit den Ermittlern der Verkehrspolizei Baden-Baden in Verbindung.