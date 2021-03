Resolutionen und Aufrufe an Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Demonstrationen und andere Protestaktionen werden zahlreicher.

Während in Bühl am Samstag wieder Mitarbeiter etlicher Einzelhandelsgeschäfte ihre Forderung nach einer Öffnungsstrategie artikulierten, vor mehreren Rathäusern in der Region mit verschiedensten Utensilien auf die Situation der Kinder aufmerksam gemacht wurde und am Sonntag in Ottersweier ein weiteres Mal die Gegner der Corona-Maßnahmen protestierten und auch eine Gegendemonstration auslösten, hat Mario Panter, grüner Gemeinderat in Ottersweier, eine Online-Petition gestartet, deren Adressat der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist.

Panters Forderung: „Sofortige Öffnung des Einzelhandels auf der Basis von zehn Quadratmetern pro Person“. Der Einzelhandel und nahezu alle Dienstleister seien „bis auf wenige Ausnahmen seit vielen Monaten zwangsgeschlossen“, heißt es auf openpetition.de. „Mit jedem Tag steigt die Zahl der Unternehmen, die aufgeben müssen.“