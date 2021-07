Kritik an Gutachten

Mögliche PFC-Deponie stiftet Ärger in Bühl und Rheinmünster

Nach dem Rückzug der PFC-Pläne für die Deponie Gaggenau-Oberweier rücken neue Flächen in Weitenung und Stollhofen in den Fokus. In Bühl und Rheinmünster kommt das überhaupt nicht gut an.