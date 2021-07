Diskussion im Gemeinderat

PFC-Deponie im Landkreis Rastatt liegt auf Eis

Dass der Kreistags-Ausschuss in Sachen PFC-Deponie Gaggenau-Oberweier und der weiteren Standortsuche auf die Bremse tritt, war so nicht zu erwarten. Das Thema schlug sich nun bis in die jüngste Sitzung des Bühler Gemeinderats durch.