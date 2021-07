Zehn Jahre könnten am Ende vergangen sein. Ende 2016 hat der Bühler PFC-Beauftragte Markus Benkeser mit der Arbeit am Sanierungsprojekt Bußmatten begonnen, und wenn es nun an die Umsetzung geht, rechnet er mit einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren.

Das ist eine sehr lange Zeit; aus einem anderen Blickwinkel betrachtet aber ist es ein Klacks. Die Chemikalien unter dem Sammeltitel PFC haben einen Hang zur Ewigkeit. Das Grundwasser unter Weitenung wird noch einige Jahrhunderte damit belastet sein.

Auch wenn so gesehen diese zehn Jahre ein Staubkorn im Treibsand der Zeit sind, so ist es doch unbefriedigend, dass die Sanierung nicht schneller vorankommt. Das Land kümmert sich zwar um wichtige Dinge wie das Vorernte-Monitoring, aber wenn es um Ideen und Konzepte zur Sanierung von Boden und Wasser geht, sind Kommunen und Wasserversorger weitgehend auf sich allein gestellt. Zu Recht vermissen sie hier einen engagierten Einsatz der grün-schwarzen Regierung.