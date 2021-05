Pfingstsonntag startet die Vorstellungsrunde der neuen Pfarrer in Bühl

Andreas Schneider und Martin Drathschmidt, die beiden neuen Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch, sind seit Dienstag im Land. An Pfingsten beginnt die Vorstellungsrunde in den Pfarreien.

Die Vakanz in der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch ist zu Ende: Am Pfingstwochenende stellen sich die beiden neuen Pfarrer Andreas Schneider und Martin Drathschmidt vor. Am Sonntag, 10.30 Uhr, im Gottesdienst in St. Peter und Paul in Bühl, am Montag, 10 Uhr, im Gottesdienst in St. Johannes in Vimbuch.

Bei den Gläubigen von St. Maria in Kappelwindeck machen die beiden Neuen am Dreifaltigkeits-Sonntag, 30. Mai, 10.30 Uhr, ihren Antrittsbesuch. Die Freude ist in allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit groß, das bestätigen Pastoralreferent Nikolaus Wisser für Bühl und Marc Vollmer vom Gemeindeteam für Kappelwindeck.

Wenn es eines Beweises für lebendige Pfarrgemeinden bedurft hätte, die Gemeindeglieder von St. Peter und Paul in Bühl und St. Maria in Kappelwindeck haben ihn in den vergangenen Monaten eindrucksvoll geliefert. Nachdem die Pfarrer Wolf-Dieter Geißler und Hermann Bechtold wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von ihren Ämtern suspendiert worden waren, standen die Gläubigen plötzlich ohne feste Seelsorger da.

Doch das Gottesdienstangebot wurde aufrechterhalten, das Gemeindeleben ging weiter. Nikolaus Wisser und Marc Vollmer würdigen explizit das große Engagement der Gemeindeglieder. In Bühl war Pfarrsekretärin Andrea Burkert die zentrale Schaltstelle, bei der, so Wisser, alle Fäden zusammen liefen.

Zudem unterstützten die pensionierten Pfarrer Heinz Georg Hensel und Edwin Höll die Seelsorgearbeit nach besten Kräften. Als Pfarradministrator wirkte Pfarrer Manfred Woschek.

Die Vorstellungsrunde in den drei Pfarreien der Seelsorgeeinheit ist nicht die offizielle Amtseinführung von Andreas Schneider und Martin Drathschmidt, die künftig mit Pfarrer Thomas Fuchs (Vimbuch) das Gemeindeleben prägen. Die Investitur findet laut Nikolaus Wisser „zu einem späteren Zeitpunkt mit Dekan Michael Teipel statt“.

Und da schwingt bei den Verantwortlichen die Hoffnung mit, dass es vielleicht dann auch irgendwann mal eine richtige Begegnung mit den neuen Seelsorgern samt Gesprächen geben kann.

Empfänge wird es wegen Corona nicht geben

Die Gottesdienste an Pfingsten und am Dreifaltigkeitssonntag, in denen sich die beiden Geistlichen nun vorstellen, unterliegen derweil noch ganz den Auflagen der Corona-Verordnung. „Es wird keinen Empfang oder ähnliches geben“, erläutert Pastoralreferent Wisser für Bühl. Aber: Im Juli hofft die Pfarrei, ihr Patrozinium feiern zu können, nichts großes, eher mit Tischen und Bänken im Pfarrhof, „aber dann wird hoffentlich eine Begegnung möglich sein“, so Wisser.

In Bühl wird Angelika Kern als Sprecherin des Gemeindeteams die Begrüßung übernehmen, „aus den einzelnen Gruppierungen von St. Peter und Paul kommen dann jeweils die Fürbitten“. Dazu singt der Kirchenchor in ganz kleiner Besetzung, außerdem gestalten zwei Bläser der Stadtkapelle und Wolfgang Trenkle an der Orgel den musikalischen Part.

In Kappelwindeck übernehmen am 30. Mai Marc Vollmer und Bernd Seidl vom Gemeindeteam die Begrüßung, musikalische Akzente setzen Instrumentalisten des Musikvereins und Familie Thäter. Wie in Bühl wird es in Kappelwindeck keinen Empfang geben.

Seit Dienstag, 18. Mai, wohnen Andreas Schneider und Martin Drathschmidt nun im Bühler Pfarrhaus. Einiges haben sie bereits geregelt, so die neue Gottesdienstordnung. Pro Monat gibt es sechs Sonntagsgottesdienste – drei für Bühl und Kappelwindeck, drei für Vimbuch, Moos und Weitenung.

In Kappelwindeck beginnt die sonntägliche Messe um 9 Uhr, in Bühl um 10.30 Uhr. Die Vorabendmesse findet in Bühl statt. Und der Beginn scheint schon vor der offiziellen Vorstellung gelungen zu sein. Wisser und Vollmer jedenfalls sind sich einig: Die beiden neuen Pfarrer passen zur Seelsorgeeinheit.