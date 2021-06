Sammler seit 66 Jahren

Pirmin Rapp aus Bühl sammelt in seinem Garten preisgekrönte Rosen

Ein kleines Rosenparadies hat Pirmin Rapp nahe der Bühl-Kappelwindecker Pfarrkirche „St. Maria“ mit großer Hingabe in jahrzehntelanger Pflege geschaffen: Die „Königinnen der Blumen“ blühen hier dicht an dicht in verschwenderischer Pracht.