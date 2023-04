Polizei in Bühl ist besorgt: Mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss

Die Hauptursache bleibt seit Jahren gleich: Es sind Fehler beim Abbiegen oder Rangieren (117). An zweiter Stelle folgen Vorfahrtsverletzungen (84). Den stärksten Zuwachs im vergangenen Jahr verzeichneten die Unfallursachen Geschwindigkeit (55, ein Plus um 41 Prozent) und Verkehrstüchtigkeit (36, plus 38,5 Prozent). Zu geringer Abstand (20) und Überholen (13) komplettieren die Liste.