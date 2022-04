Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht bei Bühl gesucht

Eine vermeintliche Unfallverursacherin hat sich am Montagnachmittag unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und wird nun von Beamten der Polizei Bühl gesucht.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Suche nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Pkw-Fahrer die Balzhofener Straße in Richtung Lichtenau gefahren, als ihm in der Höhe eines Hofshops eine ältere Autofahrerin entgegen kam.

Diese sei wohl aufgrund eines am Fahrbahnrand geparkten Autos auf die Gegenfahrbahn geraten. Um eine Kollision zu vermeiden ist der 24-Jährige nach rechts ausgewichen und beschädigte am Fahrbahnrand geparkte Autos. Die vermeintliche Unfallverursacherin habe sich im Anschluss unerlaubt mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die vermutliche Unfallverursacherin kann wie folgt beschrieben werden:

– Weiblich

– um die 70-80 Jahre

– etwas kräftigere Statur

– graue schulterlange Haare

– beige oder gelbe Jacke

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur vermutlichen Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (0 72 23) 9 90 97 - 0 bei den Beamten des Polizeireviers Bühl zu melden.