Polizei verhaftet in Bühl drei Kinder, die mit Spielzeugpistole spielen

Am Dienstag hat die Polizei in einem Geschäft in Bühl drei Kinder verhaftet, die mit einer Spielzeugpistole gespielt hatten.

Weil drei Kinder am Dienstag in einem Geschäft in der Güterstraße in Bühl mit einer Spielzeugpistole spielten, nahm die Polizei sie fest. Die Polizei teilte mit, dass die Beamten später bemerkte, dass die Waffe ein Spielzeug war.

Polizei: Das Spielzeug stellte keine Bedrohung dar

Die Polizei versicherte in ihrer Meldung, dass es durch das Spielzeug nicht zu einer Begrohung gekommen ist. Neben der Pistole hatten die Kinder noch zwei Messer dabei.

Die Polizei hat nun die Eltern der Kinder informiert.