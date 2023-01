In den vergangenen Wochen hat es immer wieder geregnet und dann fiel auch noch Schnee, in der Ebene entstanden erste größere Lachen auf den Feldern. Was bedeutet das für die Rückhaltebecken und wie schätzen die Verantwortlichen vom Hochwasserschutz die Situation für Bühl und die Vorbergzone ein?

„Wir beobachten natürlich die Niederschlagsmengen genau. Und es ist richtig: Es war in den vergangenen Tagen nicht wenig, was da heruntergekommen ist. Aber es gibt immer wieder rechtzeitig eine Regenpause und das Wasser kann weiter abfließen“, berichtet Viviane Walzok, Geschäftsführerin beim Zweckverband Hochwasserschutz Baden-Baden/Bühl.

22 Rückhaltebecken in Aktion

Sie hat den Überblick bei den insgesamt 22 Hochwasserrückhaltebecken zwischen den Gemarkungsgrenzen von Baden-Baden und Bühl und den Entlastungsstollen zwischen Altschweier und Eisental. Walzok spricht von ausgiebigen Niederschlägen, aber nicht von von Hochwasser, die die Böden „sehr gesättigt“ hätten. „Der gefallene Schnee ist positiv, denn dadurch kommt das Wasser langsam in den Boden“, erklärt Walzok.

„Wir sind insgesamt gut aufgestellt, haben bereits einige Rückhaltebecken in der jüngsten Zeit ertüchtigt und die Anlagen haben zum Beispiel beim Rückhaltebecken HB3 oberhalb von Neuweier beim Kegelspiel einen Einstau von bis zu 2,40 Meter Höhe gehabt“, stellt Walzok fest. Das klingt im ersten Moment nach viel, ist tatsächlich aber bei der ertüchtigten Dammhöhe mit einem maximalen Füllwert von über fünf Metern recht wenig.

Pegelstand der Bühlot wird überwacht

Als stets wichtig stuft Walzok die Vorhersagen ein und verweist auf die Internetseite der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg, auf der man unter anderem die Pegelwerte einsehen kann.

Interessant dabei: der Pegelstand Bühlot im Bereich Altschweier mit entsprechenden Grafiken und Tabellenwerten. „Auch dort alles im grünen Bereich“, stellt Walzok fest. Die Grafik zeigt einen kurzen Höhepunkt mit 84 Zentimetern Wasserstand und rund vier Kubikmetern pro Sekunde am Sonntag, 15. Januar, seitdem flacht sich die Wasserkurve kontinuierlich ab.

Bäume werden entfernt

„Wir sind immer präsent. Vor ein paar Tagen haben die Sturmböen in Weitenung einen Baum umgeworfen, den unsere Mitarbeiter umgehend aus dem dortigen Rückhaltebecken entfernt haben“, schildert sie den letzten Außeneinsatz. Wichtig ist, dass möglichst wenig Geäst und Laub den Abfluss in den Bauwerken der Rückhaltebecken beeinträchtigen.

Der Schutz ist gut aufgestellt

Allgemein gesehen passen die Niederschläge zur Jahreszeit. „Das Grundwasser kann sich im Moment nach der langen Trockenperiode über den Sommer hinweg erholen. „Wenn da in den nächsten Wochen noch mehr kommt, dann ist das auf jeden Fall gut“, gibt sich Walzok zufrieden.

Angesichts der fortlaufenden Ertüchtigung, etwa beim Grünbach im Bereich Steinbach an der B3 oder an den Rückhaltebecken oberhalb von Neuweier, „sind wir auf einer relativ geringen Fläche doch sehr gut aufgestellt“, sagt sie mit Blick auf den Schutz der Bevölkerung.

Der Ausbau geht weiter

Dennoch sei es angesichts der sich häufenden Starkwetterereignisse notwendig, den Schutz in der Region weiter auszubauen. Und so stehen nun die Sanierungen der Rückhaltebecken in Eisental (HB 8), Sinzheim (HB 14) und in Weitenung (HB 21) zur Genehmigung an. Und nicht zu vergessen die umfangreichen Arbeiten zwischen Neuweier und Steinbach in Höhe der Sportschule. „Die Arbeit geht uns nicht aus. Für die Bauarbeiten am Steinbach hoffen wir auf die Zusage vom Land Baden-Württemberg für die Förderung dieser Schutzmaßnahmen.“