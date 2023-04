Unterschriftenliste: Die Online-Petition „Schließung der Postfiliale in 77815 Bühl verhindern!“ haben bis Donnerstagmorgen 1.595 Menschen unterzeichnet. Sie läuft noch bis zum 4. Mai. An diesem Tag haben Post und Postbank in der Eisenbahnstraße zum letzten Mal geöffnet.

Kundenschreiben: Im Gemeinderat berichtete Karl Ehinger (FW) von einem Schreiben, das er als Kunde der Postbank am Dienstag dieser Woche erhalten haben. „Es wird ohne Angabe von Gründen die Schließung angekündigt“, sagte er. Ein solches Schreiben, das an einen anderen Kunden ging, liegt der Redaktion vor. Es beginnt mit den Worten: „Sie sind uns sehr wichtig, deshalb informieren wir Sie, wenn sich etwas ändert... Das Team vor Ort verabschiedet sich von Ihnen.“ Als künftige Anlaufstelle nennt die Postbank ihre Filiale in Baden-Baden.

Privatisierung: Ehinger vermutet als tieferen Grund der Schließung die mit einem besseren Kundenservice und Kostensenkung begründete Privatisierung. Die Post sei gesetzlich zur flächendeckenden Versorgung zu erschwinglichen Preisen verpflichtet: „Dieses Ziel wird krachend verfehlt.“ Die Lehre daraus sei: „Kritische Infrastruktur, zum Beispiel die Stadtwerke, darf nicht privatisiert werden.“ Die Privatisierung, so Georg Feuerer (CDU), habe zur Folge, dass wirtschaftliche Gesichtspunkte den Vorrang vor öffentlichen hätten: „Großunternehmen haben kein Interesse daran, was in mittleren oder kleinen Kommunen passiert.“