„Rauf aufs Rad – runter mit den Emissionen“ lautet das Jahresprogramm von „Bühl fährt Rad“, das Anfang Mai beginnt. In einem Pressegespräch haben Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) und Klimaschutzbeauftragter Martin Andreas das Programm vorgestellt.

Wer jeden Tag fünf Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurücklegt, spart laut Umweltbundesamt jährlich rund 300 Kilogramm CO2 ein. Um dieses Potenzial zu nutzen, wirbt die Stadt für den Umstieg. Ein weiteres Argument: Radfahren ist schnell und kostengünstig.

Mit neuen Angeboten verstärkt die Stadt ihre Bemühungen. Erstmals bietet sie ein Schulradeln. Das ist gewissermaßen die kleine Schwester des Stadtradelns. Die am Schulleben Beteiligten, von den Schülern über das Kollegium bis zu den Eltern, sammeln Kilometer auf dem Fahrrad. Wer nach drei Wochen, die Aktion beginnt am 1. Mai und dauert bis zum 21. Mai, die meisten auf dem Konto hat, wird ausgezeichnet. Bislang haben sich 349 Personen für das Stadt- und Schulradeln angemeldet (www.stadtradeln.de/buehl).

Neu ist auch die Escape-Tour unter dem Titel „Climate crime – dem Klimawandel auf der Spur“. Das knüpfe an die Radschnitzeljagd von 2021 an, die laut Andreas sehr gut frequentiert war. „Ein solches Angebot wollen wir jetzt mit dem Klimawandle zusammenbringen“, sagte er. Die Aufgabe für Rätselfans ist es, mit Spürsinn und Teamwork sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Ab 29. Juli gibt das Bürger-service-Center einen Geheimplan heraus. Wer den Code knackt und die Lösungskarte bis zum 10. September bei der Stadtverwaltung, Referat Klima und Umwelt, Friedrichstraße 2, abgibt, nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Außerdem startet das Referat Klima und Umwelt einen Ideenwettbewerb zum Motto „Rauf aufs Rad – runter mit den Wmissionen“-. Fotos, Zeichnungen, Gedichte, Kurzgeschichten, Skultpturen, Kleinhandwerk: Es gibt viele Möglichkeiten, die Ideen umzusetzen. Einsendeschluss ist der 1. September. Geplant ist, die Beiträge in einer Ausstellung zu zeigen. Auch Ideen für künftige Veranstaltungen können eingereicht werden.

Zum Programm zählen auch ein Fahrsicherheitstraining auf E-Bike am 13. Mai und ein Radler-Frühstück am 15. Mai, bei dem Alltagsradler Fahrradpendler ein Vesper erhalten. Eine Radtour mit Hubert Schnurr steht am 16. Mai unter dem Motto „A





Das komplette Jahresprogramm „Bühl fährt Rad“ steht im Internet unter www.buehl.de/radkultur. Dort findet sich zum Herunterladen auch ein Flyer.