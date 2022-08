Aussagekraft der Infektionszahlen

Ratlos nach Corona-Infektion: Lange Suche nach PCR-Test lässt Bühler an Statistik zweifeln

Nach einem positiven Schnelltest an einer Teststation hatte ein Bühler Probleme, einen PCR-Test zu bekommen. Schnelltests werden aber gar nicht an die Gesundheitsämter gemeldet. Sind die Statistiken also aussagekräftig?