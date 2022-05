Ab 1. Juli unter neuer Führung

Real-Supermarkt in Bühl-Vimbuch bleibt

Der real-Markt in Vimbuch bleibt erhalten. In einer Pressemitteilung informierte das Unternehmen am Freitag, dass Vimbuch zu den bundesweit 64 Standorten zählt, „die in Zukunft ein echter real-Markt bleiben“. Am 1. Juli startet real unter neuer Führung.