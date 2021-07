50.000 Euro Sachschaden

Reifen platzt während der Fahrt - Mann bei Unfall auf der A5 bei Bühl schwer verletzt

Ein geplatzter Reifen hat am Samstagmorgen auf der A5 bei Bühl für einen Unfall gesorgt: Der Reifen platzte am Wagen eines 65-Jährigen, der gegen 7.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs war.