Rettungshubschrauber kommt in Bühl zum Einsatz

Ein Rettungshubschrauber wurde am Dienstagnachmittag in der Bühlertalstraße eingesetzt. Zuvor kollidierte eine VW-Lenkerin mit einem Motorradfahrer. So teilte es die Polizei mit. Derzeit ist die Bühlertalstraße im Bereich der Hermannstraße gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 80 Jahre Autofahrerin gegen 14.40 Uhr von einem dortigen Firmenparkplatz in die Bühlertalstraße eingefahren und hierbei mit einem aus Richtung Bühl herannahenden Motorradfahrer zusammengestoßen.

Der junge Lenker des Zweirades wurde durch den Aufprall von seiner Maschine getrennt und einige Meter über die Fahrbahn geschleudert. Die Schwere seiner Verletzungen ist noch unklar.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.