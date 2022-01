Nach nur 59 Jahren kam das Aus

Vor 125 Jahren fuhr der erste Personenzug auf der Bühlertalbahn

Es war der Beginn einer neuen Zeitrechnung: Am 27. Januar 1897 fuhr der erste Personenzug ins Bühlertal. Wer mal einen Blick in alte Zeitungsberichte und die Akten aus dieser wirft, kann auf eine spannende Reise in die Vergangenheit gehen.