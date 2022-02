13-Jähriger in Rheinmünster-Söllingen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Ein 13-jähriger Junge wird in Rheinmünster vermisst. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe und haben Fotos des Vermissten veröffentlicht.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sind auf der Suche nach dem 13-jährigen Lukas Z. Der Vermisste ist demnach am Mittwochnachmittag nicht wie gewohnt von der Schule in Hügelsheim zu seiner Jugendhilfe-Einrichtung in Rheinmünster-Söllingen zurückgekehrt.

Man wisse nichts zu dem Aufenthaltsort des 13-Jährigen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde. Aus diesem Grund hat die Polizei Fotos des Jungen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste soll 1,56 Meter groß sein und wird als hager und blond beschrieben. Er soll einen mittellangen, auffälligen Pony haben und einen schwarz-roten Pullover sowie eine blaue Jeans tragen. Zudem trägt er einen schwarzen Blouson.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0781) 212820 zu melden.