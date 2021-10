Bereits seit dem 9. Oktober wird die 17-jährige Angelina L. vermisst. An diesem Tag wurde sie zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Rheinmünster gesehen.

Wie die Polizei mitteilte, gibt es keine Hinweise darauf, wo sich die Jugendliche aktuell aufhalten könnte. Allerdings hätte sie eventuell Bezüge in den Raum Heilbronn.

Angelina L. trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine grau-weiße Jacke, ein lila-schwarzes T-Shirt, Jeans und schwarz-blaue Turnschuhe. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt führen die Ermittlungen zu der vermissten Jugendlichen.

Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0781) 212820 entgegen.