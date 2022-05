24-Jährige führt am Baden Airpark in Rheinmünster Waffe im Handgepäck mit

Am Baden Airpark hat eine Passagierin am Dienstag versucht, einen Ninja-Wurfstern in den Kosovo mitzuführen. Die Waffe wurde durch die Polizei sichergestellt.

Mit einem Ninja-Wurfstern im Handgepäck hat eine 24-Jährige im Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster am Dienstagmittag nach Pristina verreisen wollen. Die Frau hatte den Stern im Geldbeutel verstaut und wollte damit in den Flieger in die Hauptstadt der Republik Kosovo steigen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand, der unter das Waffengesetz fällt. Die Waffe wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Reisende muss mit einer Strafanzeige wegen illegalen Waffenbesitzes rechnen