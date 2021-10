66-Jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz bei Rheinmünster

Ein 66-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag nach einem Sturz auf der Hildmannsfeler Straße bei Rheinmünster verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Richtung Bühl-Oberbruch unterwegs, als er gegen 16.15 Uhr stürzte. Offenbar waren keine anderen Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.

Obwohl sofort mit der Wiederbelebung begonnen wurde, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Sowohl der Sturz, als auch der Tod des Mannes sind nach bisherigen Erkenntnissen auf eine medizinische Ursache zurückzuführen.